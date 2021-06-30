У Рівному чоловік продав копам кокаїну на понад 100 тисяч гривень

У Рівному чоловік продав копам кокаїну на понад 100 тисяч гривень

Продавця наркотиків затримали і помістили під цілодобовий домашній арешт.

У п'ятницю, 25 червня, 37-річний рівнянин збув поліцейським 40 грамів кокаїну, орієнтовна вартість якого – понад 100 тисяч гривень. Це була оперативна закупка правоохоронців, про яку продавець наркотиків і не здогадувався.

Також читайте Перевозив майже 230 кг гашишу: у Польщі засудили українця на 11 років за контрабанду наркотиків

Як розповіли у вівторок, 29 червня, в Рівненській обласній прокуратурі, чоловіка затримали за фактом незаконного зберігання та збуту кокаїну в особливо великих розмірах.

За даними досудового розслідування затриманий понад рік займався продажем наркотичного засобу. Підозрюваному вже обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Продавцю наркотиків загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Львові судитимуть громадян Туреччини, котрі привезли до України понад 1 тонну героїну.

У Запоріжжі діти вживали наркотики на дитмайданчику

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання