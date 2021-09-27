У харківському екопарку народився олень, який гавкає 

Оленятко з'явилося на світ завбільшки з людську долоню.

У харківському екопарку з’явився новий мешканець. Там поповнення у родині оленів мунтжаків. Оленяті лише два тижні.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 27 вересня.

Втім, воно вже сміливо бігає вольєром і з цікавістю вивчає все довкола. Маля поки що без імені, бо ж його стать ще невідома. Оленятко з'явилося на світ завбільшки з людську долоню. Але швидко росте і набирає вагу.

Здебільшого ласує матусиним молоком, проте поволі вже куштує фрукти та овочі.

Мунтжаки- одні з найменших оленів у світі. Їх ще називають гавкаючими, бо своїх ворогів у дикій природі вони лякають звуками, дуже схожими на собачий гавкіт.

Новини України: у харківському екопарку з'явилося поповнення у родині оленів мунтжаків

Нагадаємо, маленький орангутан народився в одному із зоопарків Тель-Авіва. Зоологи щасливі, адже такого тут не траплялося більше десяти років. Це родина Суматранських орангутанів, одного з найрідкісніших видів на планеті. У дикій природі їх залишилось близько 14 тисяч.

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