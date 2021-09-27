В харьковском экопарке родился олень, который лает

Олененок появился на свет величиной с человеческую ладонь.

В харьковском экопарке появился новый житель. Там пополнение в семье оленей мунтжаков. Олененку всего две недели.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 27 сентября.

Впрочем, он уже смело бегает по вольеру и с интересом изучает все вокруг. Малыш пока без имени, потому что его пол еще неизвестен. Олененок появился на свет величиной с человеческую ладонь. Но быстро растет и набирает вес.

В основном лакомится маминым молоком, однако уже пробует фрукты и овощи.

Мунтжаки — одни из самых маленьких оленей в мире. Их еще называют лающим, потому что своих врагов в дикой природе они пугают звуками, очень похожими на собачий лай.

Новости Украины: в харьковском экопарка появилось пополнение в семье оленей мунтжаков

Напомним, маленький орангутан родился в одном из зоопарков Тель-Авива. Зоологи счастливы, ведь такого здесь не случалось больше десяти лет. Это семья суматранских орангутанов, одного из самых редких видов на планете. В дикой природе их осталось около 14 тысяч.

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