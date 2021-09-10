У Херсонській області "фермер" виростив конопель на мільйон гривень

У Херсонській області "фермер" виростив конопель на мільйон гривень

Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

У Херсонській області правоохоронці за допомогою аерозвідки виявили незаконні зарості.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 вересня.

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Буйні зелені кущі конопель росли серед плавнів. Поливали їх з річки - воду качали насосом. Господар наркоплантації заявив - вирощував "траву" лише для власних потреб.

Правоохоронці підрахували, що за цінами "чорного ринку" такий врожай може коштувати майже мільйон гривень.

Тепер "фермеру" загрожує до семи років позбавлення волі.

Новини України: у Херсонській області правоохоронці виявили нелегальну наркоплантацію

Нагадаємо, у Херсонській області чоловіки обладнали цілу плантацію для вирощування кущів конопель посеред херсонських плавнів. За цінами "чорного ринку" вартість вилученої марихуани становить більше 10 мільйонів гривень.

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