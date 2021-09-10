В Херсонской области "фермер" вырастил конопли на миллион гривен

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
В Херсонской области правоохранители с помощью аэрозведки обнаружили незаконные заросли.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 10 сентября.
Буйные зеленые кусты конопли росли среди плавней. Поливали их из реки — воду качали насосом. Хозяин наркоплантации заявил — выращивал "траву" только для собственных нужд.
Правоохранители подсчитали, что по ценам "черного рынка" такой урожай может стоить почти миллион гривен.
Теперь "фермеру" грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Херсонской области мужчины оборудовали целую плантацию для выращивания кустов конопли среди херсонских плавней. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого марихуаны составляет более 10 млн гривен.