У Києві 35-річний чоловік впав на колії метро: що відомо

Чоловіка ушпиталили з травмами.
У київському метро зранку 14 квітня 35-річний чоловік впав на колії. Інцидент стався близько 7:20 на станції "Дружби народів".
Про це ТСН.ua повідомили в поліції Києва.
"Обставини за яких він впав зараз з'ясовуються. Його ушпиталили. Рух потягів уже відновлено", — зазначила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
Через інцидент тимчасово зупинився рух зеленою гілкою метро. Близько 30 хвилин були зачинені на вхід станції "Печерська", "Дружби народів", "Видубичі", "Славутич".
Нагадаємо, у Києві від 1 квітня запрацювала ще одна станція метро, яка була зачинена від початку повномасштабної війни.
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