Збройні сили України досі утримують Бахмут - американські аналітики

Збройні сили України продовжують утримувати Бахмут Донецької області, незважаючи на заяви росіян про протилежне. Бої у місті тривають.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри за 13 квітня показують, що російські війська просунулися далі на захід у центральний Бахмут. Наголошується, що окупанти досягли незначних успіхів у південній та південно-західній частинах міста.

Аналітики згадують кадри воєнкорів РФ з нібито центра Бахмута. Це могло свідчити про те, що "вагнерівці" захопили сільськогосподарський ліцей, залізничну станцію та елеватор на півночі.

"Радник голови" так званої "ДНР" Ян Гагін заявив, що сили "Вагнера" близькі до оточення українських військ у Бахмуті. Втім, засновник ПВК Євген Пригожин спростував заяву Гагіна. Олігарх заявив, що українські війська продовжують захищати Бахмут, забезпечують і зміцнюють свої сили в місті.

Фото: Карта боїв ISW.

"Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки в Бахмуті, на північний захід від Бахмута в районі Хромового (2 км на захід) і Богданівки (6 км на північний захід), а також на південний захід від Бахмута в районі Предтечиного (13 км на південний захід). Російський військовий блогер стверджував, що російські ВДВ (ВДВ) зайняли позиції на північному фланзі "Вагнера" поблизу Васюківки (15 км на північ від Бахмута)", - йдеться у звіті Інститут.

Ситуація в Бахмуті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія намагається зрівняти Бахмут з землею. Найгарячішою ділянкою на фронті лишається це місто на Донеччині. Тут російські загарбники сконцентрували основні професійні сили і використовують велику кількість артилерії та авіації.

У Генштабі наголошують, що Бахмутський напрямок надалі залишається найскладнішим на фронті. Ворог там веде наступальні дії в центральній частині міста, у напрямках на Богданівку та Іванівське, щоб оточити місто. Щодня відбувається від 40 до 50 спроб наступальних штурмових дій.

Напередодні у звіті аналітики ISW зауважили, що російські окупанти контролюють щонайменше 76,5% Бахмута. До слова, в РФ цифру називають іншою. Росіяни заявляють про окупацію міста на 80%.

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