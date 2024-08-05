У Києві на Печерську сталася стрілянина: перші подробиці

На столичному Печерську сталася стрілянина. Як повідомляють у соціальних мережах, чоловік у військовій формі погрожував охоронцю та стріляв з пістолету біля ЖК "Бульвар фонтанів", подія сталася на вихідних.

Що стало причиною конфлікту – невідомо. На відео видно, що чоловік у військовій формі пересувається з допомогою милиці.

Мешканці ЖК пишуть, що чоловік отримав поранення на фронті та проживає у цьому житловому комплексі. Зазначається, що чоловік після конфлікту нібито тікав від правоохоронців на автомобілі і не зупинявся на вимогу.

Джерела у правоохоронних органах підтвердили ТСН.ua, що конфлікт на Печерську стався біля ЖК "Бульвар фонтанів".

"На місце виїжджали співробітники патрульної поліції. Чоловік – військовий 1986 року народження, він перебував на лікуванні у Києві. Стріляв, попередньо, зі сигнального пістолету, який вилучили. Патрульні його затримали та передали військовому керівництву. Наразі більше інформації про інцидент у нас немає", - повідомило нам джерело.

Нагадаємо, у Білій Церкві чоловік через ревнощі підірвав гранату просто у будинку.

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