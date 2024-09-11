У Києві прогримів вибух, хоча тривоги не було: що трапилось

Після вибуху по допомогу до лікарів звернувся 17-річний підліток.

У Києві ввечері 10 вересня прогримів вибух. Повітряну тривогу в місті не оголошували, але місцеві мешканці не на жарт перелякалися. Надзвичайна подія сталась на стадіоні в Солом’янському районі Києва. Відомо, що на місці події були діти.

Що трапилося насправді та чи є постраждалі внаслідок цього інциденту – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

У Києві кинули гранату в дітей?

Неспокійний вечір у столиці. На одному з дитячих майданчиків Києва здійснили теракт! Такими заголовками пізно ввечері 10 вересня почали рясніти місцеві телеграм-канали. У повідомленнях йшлося про те, що в Солом'янському районі Києва вибухнула граната, внаслідок чого було поранено дитину:

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"Теракт на дитячому майданчику: вибух гранати в Солом'янському районі Києва. На футбольному майданчику в Солом'янському районі Києва вибухнула граната, внаслідок чого постраждала дитина. Хлопчику поранено ногу під час інциденту. Ситуація викликає шок і занепокоєння за безпеку дітей навіть у межах столиці. Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху і працюють над встановленням винних".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У КИЄВІ ПРОГРИМІВ ВИБУХ!

Столичні пабліки писали і про те, що на місці надзвичайної події було багато дітей. А після гучного вибуху у них нібито була паніка. Також у Мережі опублікували такі відео.

Що про вибух кажуть у поліції?

Вже згодом з’явилася офіційна інформація від Головного управління Національної поліції міста Києва. У повідомленні від правоохоронців йдеться про те, що у Солом'янському районі Києва ввечері 10 вересня на території стадіону вибухнула страйкбольна граната. І там дійсно перебували діти:

"Вибух на стадіоні в Солом’янському районі столиці відбувся внаслідок спрацювання страйкбольної гранати – поліцейські встановлюють всі обставини події".

Уламки гранати, яка вибухнула в Києві

Що відомо про постраждалих?

Зазначається, що на місці працювали слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та медики:

"На даний час за допомогою до лікарів звернувся 17-річний підліток, який перебував на стадіоні, у нього діагностовано гостру реакцію на стрес".

Водночас поліція не підтвердила інформацію з місцевих пабліків про нібито поранених дітей. За словами правоохоронців, інших постраждалих немає. Наразі поліція встановлює усі обставини події, також встановлюється особа, яка задіяла гранату.

Місце вибуху гранати в Києві

Інші гучні інциденти у Києві

Гучно було в Києві і 8 вересня. Вранці у столиці тривогу теж не оголошували, втім того дня місцевих також налякав гучний вибух. Надзвичайна подія сталася у Голосіївському районі Києва. Відео зі стовпом диму миттєво розлетілося соцмережами.

Дві людини загинули

В місцевій адміністрації повідомили, що зруйнована двоповерхова будівля автопідприємства. З-під завалів дістали тіла двох загиблих.

"Вибух на території АТП – у двоповерховій будівлі цеху розміром 40 на 100 м. Внаслідок цього частково зруйновано кут будівлі. Пожежі не виявлено… Деблоковано тіла двох загиблих".

Уточнення від КМДА

Проте згодом поінформували, що вибух не пов'язаний з роботою систем газопостачання, оскільки будівля не газифікована:

"Сьогодні у Голосіївському районі стався вибух на території АТП. Проте попередня інформація про вибух газу не підтвердилась – за інформацією АТ "Київгаз", будівля газифікована не була. До аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце з’ясувалося, що будівля, на території якої стався вибух, не газифікована".

Місце вибуху на АТП в Києві

Заява Кличка

Тоді столичний голова Віталій Кличко розповів подробиці інциденту:

"У Голосіївському районі столиці, на території АТП, стався вибух наразі невідомого походження. Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці".

Інформація від ДСНС

Речник столичного ДСНС Павло Петров підтвердив кількість загиблих. Також він повідомив, скільки техніки продовжувало працювати на місці. Про перші хвилин після того, як трапилася надзвичайна подія, розповіли і очевидці. Детальніше у сюжеті кореспондентки ТСН Дар’ї Божко.

Надвечір 8 вересня на місці надзвичайної події завершилися пошуково-рятувальні роботи:

"На місці події виявлено тіла двох загиблих. Спеціалісти працюють над встановленням причини вибуху".

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