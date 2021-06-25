У Рівному в коледжі під час нагородження студентів впало вікно: постраждала дівчинка (відео)

У коледжі запевняють, що студенти "роблять з мухи слона".

У Рівненському коледжі економіки та бізнесу 25 червня під час нагородження студентів впало вікно.

Про це у Facebook повідомили в спільноті "Типове Рівне".

За словами очевидців, віконна рама відлетіла в актовій залі під час нагородження студентів. За словами очевидців постраждало дві дівчини.

"Ми студенти здаємо дуже великі кошти на ремонти. Ці кошти називаються "благодійними" внесками, які ми здаємо мало не примусово", - повідомили в соцмережі.

У коментарі ТСН.ua директор Рівненського коледжу економіки та бізнесу Василь Романчук факт інциденту підтвердив.

"Якщо взяти муху і слона, то муха є, але слона нема. Відкрили вікно через спеку, зараз протяги, а тому частина вікна обвалилась на підвіконня. Там ніхто не сидів і нікого не було. Проте скло, яке розлетілось подряпало дівчинці ногу. Ми викликали її батька. У нього до нас немає претензій. Щодо благодійних внесків, то вони у нас є, але вони невеликі, бо становлять лише десь 300 гривень на рік", - розповів нам Василь Романчук.

Нагадаємо, студенти коледжу культури знущалися з однолітка під Запоріжжям.

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