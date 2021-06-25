Кримінального авторитета "Вато Кіпіані" видворили з України

Наразі в'їзд до нашої країни йому заборонено.

Кримінального авторитета "Вато Кіпіані" примусово повернуто до країни походження. В Україні він представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських "ворів в законі", контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками коштів, і безпосередньо відповідав за організацію злочинних зібрань.

Про це повідомили у Нацполіції.

"Сьогодні, 25 червня, співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з Державною міграційною службою примусово повернули "авторитета" до країни його походження. Чоловік був включений до санкційного списку Ради нацбезпеки та оборони як особа, яка своїми діями може становити загрозу для національної безпеки держави та громадян", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що 42-річного неодноразово судимого громадянина Грузії на прізвисько "Вато Кіпіані" раніше вже затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства.

Нагадаємо, 14 травня РНБО запровадила санкції проти 557 злодіїв у законі і 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

21 травня президент України Володимир Зеленський увів рішення у дію.

Своєю чергою секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов відзвітував, що станом на 4 червня з України депортували всіх "злодіїв в законі". На момент накладення санкції РНБО 14 травня їх налічувалось 17.

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