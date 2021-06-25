Анна Трінчер випустила новий кліп, де перенеслася до віртуальної реальності

Артистка представила відеороботу на авторську пісню "БЛА БЛА БЛА".

Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно показала, як за короткий час схудла на сім кілограмів, представила кліп на свій авторський трек.

У відеороботі героїня Анни об’єднала всіх дівчат, яких кинув її колишній хлопець, у велику дівочу тусовку, що починає дружити проти нього. Зірка зазначила, що багато дівчат впізнають власні невдалі історії кохання у її синглі.

Пресслужба Анни Трінчер

"Якось моєї уваги дуже активно домагався класичний "хлопчик-пай". Він говорив мені так багато красивих слів... А мені кортіло дій з його боку! На цій ноті ми і попрощалися. Я згадала про цю історію, зрозуміла, що це крутий сюжет для пісні — та вирішила уявити в другому куплеті, що було б, якби він реально змінився на моє "прохання" через певний час", - поділилася виконавиця.

Пресслужба Анни Трінчер

Варто зазначити, ролик знято у популярній серед тінейджерів естетиці K-POP. Так, однією з "фішок" відео стали знімання в студії віртуальної реальності. Ідея такого незвичного кліпу належить Герману Ненову.

Пресслужба Анни Трінчер

"Хотілося показати Аню різною: і зухвалою, і сексуальною, і смішною. Її вік і активна аудиторія слухачів і глядачів це дозволяють: Трінчер — дівчина без обмежень, що живе на повну! З нею максимально легко працювати, вона швидко виконує режисерські завдання. Ані досить задати певний стан — і не відволікати підказками: вона все зробить сама!", - зазначив кліпмейкер.

Нагадаємо, днями Анна Трінчер показала любощі та поцілунки зі скандальним блогером Волошиним. Пара зустрічається вже близько місяця.

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