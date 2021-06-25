Криминального авторитета "Вато Кипиани" выдворили из Украины

Сейчас въезд в нашу страну ему запрещен.

Криминальный авторитет "Вато Кипиани" принудительно возвращен в страну происхождения. В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе", контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний.

Об этом сообщили в Нацполиции.

"Сегодня, 25 июня, сотрудники Департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с Государственной миграционной службой принудительно вернули "авторитета" в страну его происхождения. Мужчина был включен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны как человек, который своими действиями может представлять угрозу для национальной безопасности государства и граждан ", — говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что 42-летнего неоднократно судимого гражданина Грузии по прозвищу "Вато Кипиани" ранее уже задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства.

Напомним, 14 мая СНБО ввела санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел решения в действие.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отчитался, что по состоянию на 4 июня из Украины депортировали всех "воров в законе". На момент наложения санкций СНБО 14 мая их насчитывалось 17.

Новости Украины: задержали двух самых влиятельных в Украине и России "воров в законе"

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