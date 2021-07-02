У трьох річках Кропивницького вже 10 років забороняють купатись

У воді значне перевищення кишкової палички.

У Кропивницькому, де мешкає понад 200 тисяч людей, є три річки, але немає жодного пляжу. Купатися у місцевих забруднених водоймах містянам заборонили понад 10 років тому.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

На березі купи сміття, у воді - дохла риба і відпочивальники - так виглядають береги кропивницьких річок. У місті немає жодного офіційно облаштованого пляжу. Бо вода у водоймах забруднена кишковою паличкою.«Показники перевищують нормативні значення від 10 до 23 разів. Про це ми одразу повідомили органи влади місцевого самоврядування, бо ці пляжі не мають своїх балансоутримувачів, були розставлені попереджувальні таблички», - зазначає керівник Кіровоградського обласного центру контролю і профілактики хвороб Надія Оперчук.

Жодної таблички, що купатися тут заборонено на пляжі не видно. Втім відпочивальники і самі знають, що вода тут небезпечна. «Немає іншого варіанту. Немає, де більше відпочити. Немає можливості поїхати на море також, тому купаємось», - переконують відпочивальники.

Новини України: у Кропивницькому немає жодного пляжу і заборонено купатися у річках

Серед куп сміття між пляжними рушниками берегом крокують рятувальники – попереджають про водну небезпеку. Окрім брудної води, ще й не обстежене дно і відсутність рятувальних постів. Із початку року у водоймах вже потонули 25 людей. Однак нагнати відпочивальників з берегів права не мають, твердять рятувальники. «Ми бачимо, що попри наші застереження, люди все одно купаються у місцях, де цього зробити не можна. Звичайно заборонити ми їм не можемо, але ми проводимо роз’яснювальну роботу, просимо їх, і попереджаємо про небезпеку», - кажуть рятувальники.

Між тим, посадовці мерії від коментарів, чому не облаштовані принаймні береги річок, відмовилися. Попросили час для вивчення ситуації. Ніби за останні щонайменше десять років їм цього часу не вистачило.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання