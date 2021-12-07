У Закарпатті горів готельно-ресторанний комплекс із 10 людьми всередині

Три бригади вогнеборців не могли загасити пожежу впродовж трьох годин.

Велика пожежа на Закарпатті - у селі Поляна вночі зайнявся готельно-ресторанний комплекс. Попередньо відомо, що загорілось у лазні на другому поверсі.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

А оскільки споруда дерев'яна, полум'я миттєво почало поширюватися на всі три поверхи. У той час усередині було 10 людей - працівники закладу та відпочивальники - вони встигли вибігти ще до приїзду рятувальників, тож ніхто не постраждав.

Три бригади вогнеборців не могли загасити пожежу впродовж трьох годин. Загалом вигоріло понад два десятки квадратних метрів.

Що спричинило займання поки що невідомо, слідчі розглядають кілька версій.

В селі Поляна в Закарпатті вночі зайнявся готельно-ресторанний комплекс | Новини України

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