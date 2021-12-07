В Закарпатье горел гостинично-ресторанный комплекс с 10 людьми внутри

В Закарпатье горел гостинично-ресторанный комплекс с 10 людьми внутри

Три бригады пожарных не могли потушить пожар в течение трех часов.

Большой пожар в Закарпатье — в селе Поляна ночью занялся гостинично-ресторанный комплекс. Предварительно известно, что в бане загорелось на втором этаже.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

А поскольку сооружение деревянное, пламя мгновенно начало распространяться на все три этажа. В то время внутри было 10 человек — работники заведения и отдыхающие — они успели выбежать еще до приезда спасателей, поэтому никто не пострадал.

Три бригады пожарных не могли потушить пожар в течение трех часов. В общей сложности выгорело более двух десятков квадратных метров.

Что привело к возгоранию пока неизвестно, следователи рассматривают несколько версий.

В селе Поляна в Закарпатье ночью загорелся гостинично-ресторанный комплекс | Новости Украины

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