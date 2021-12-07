В Румынии медведица напала на двух украинских туристов

В Румынии медведица напала на двух украинских туристов

Происшествие случилось около бывшей резиденции румынских королей в Карпатах.

Вблизи замка Пелеш, что неподалеку от румынского города Синая, пара украинских туристов подверглась нападению медведицы, которую испугали взрывы петард.

Об этом сообщило местное издание Prahova.

Как оказалось, 32-летняя женщина и 28-летний мужчина, приехавшие из Украины, поздним вечером были в компании людей, которые развлекали себя, запуская петарды вблизи замка Пелеш в Карпатах, который является известной туристической достопримечательностью — бывшей резиденцией румынских королей.

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Взрывы привлекли внимание медведицы, которая решила защитить своего детеныша и побежала по направлению к украинским туристам. Убегая от зверя, пара вынуждена была перелезать через забор с колючей проволокой. С царапинами рук и ног их пришлось госпитализировать.

Мэр города Синая Влад Опря заявил, что территорию, где была замечена медведица, огородили по периметру предупредительными лентами, а местных жителей предупредили об опасности. Медведицу собираются поймать и переселить в безлюдный район, а ее детеныша – в специализированный центр защиты животных.

Напомним, ранее в американском штате Калифорния медведь зашел в супермаркет, воспользовавшись при входе антисептиком.

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