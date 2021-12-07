У Румунії ведмедиця напала на двох українських туристів

У Румунії ведмедиця напала на двох українських туристів

Пригода сталася поблизу колишньої резиденції румунських королів у Карпатах.

Поблизу замку Пелеш, що неподалік від румунського міста Сіная, пара українських туристів зазнала нападу ведмедиці, яку налякали вибухи петард.

Про це повідомило місцеве видання Prahova.

Як виявилося, 32-річна жінка та 28-річний чоловік, які приїхали з України, пізнім вечором були в компанії людей, які розважали себе, запускаючи петарди поблизу замку Пелеш в Карпатах, який є відомою туристичною привабою - колишньою резиденцією румунських королів.

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Вибухи привернули увагу ведмедиці, яка вирішила захистити своє дитинча і побігла в напрямку до українських туристів. Тікаючи від звіра, пара змушена була перелазити через паркан із колючим дротом. Із подряпинами рук та ніг їх довелося госпіталізувати.

Мер міста Сіная Влад Опря заявив, що територію, де було помічено ведмедицю, обгородили по периметру попереджувальними стрічками, а місцевих мешканців попередили про небезпеку. Ведмедицю збираються упіймати та переселити у безлюдний район, а її дитинча – в спеціалізований центр захисту тварин.

Нагадаємо, раніше в американському штаті Каліфорнія ведмідь зайшов до супермаркету, скориставшись при вході антисептиком.

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