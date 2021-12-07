"Ты всегда будешь в моем списке pound-for-pound": легендарный боксер расхвалил Ломаченко

Рой Джонс-младший увлекается украинцем.

Бывший чемпион мира в четырех дивизионах Рой Джонс-младший похвалил навыки Василия Ломаченко и заявил, что украинец всегда будет входить в его личный список лучших боксеров независимо от весовой категории.

"Было круто поговорить с тобой. Я наслаждался твоей карьерой, она нравится мне с первого дня. Было прекрасно наблюдать за тобой. Не могу дождаться, когда ты вернешься к титульной гонке и снова станешь чемпионом мира" — сказал он в документальном фильме RELENTLESS : Ломаченко.

"В моих глазах ты еще боец топ-5 pound-for-pound, если не первый номер. Для меня поражение – не причина исключения из паунда. Pound-for-pound – это место, где ты умеешь делать все. Ты Хай-тек, ты умеешь делать все, поэтому всегда будешь в моем списке pound-for-pound, кого бы ни ставили туда другие", — добавил он.

11 декабря Василий Ломаченко подерется в Нью-Йорке с экс-чемпионом мира Ричардом Комми.

Бой с Комми станет для Василия вторым после прошлогоднего поражения Теофимо Лопеса.

В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;

японца Масайоши Накатани; На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

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