У Житомирі авто без водія влаштувало ДТП: відео

Водій припаркував автівку і відійшов з кимось поговорити телефоном.
У Житомирі авто без водія влаштувало ДТП. Як усе було зафіксували міські камери спостереження.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 30 червня.
Водій припаркував автівку, вийшов з неї, і відійшов з кимось поговорити телефоном. Вже за кілька хвилин автівка без водія самовільно викатилася на дорогу і там зіштовхнулась з вантажівкою.
Від удару у легковика відірвало бампер та погнуло капот. За кілька хвилин водій повернувся до свого авто і очам не повірив. Виявилось, він забув поставити машину на ручне гальмо.
Нагадаємо, раніше у Києві в одному із заторів помітили автівку з котом за кермом.