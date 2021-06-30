У Житомирі авто без водія влаштувало ДТП: відео

Водій припаркував автівку і відійшов з кимось поговорити телефоном.

У Житомирі авто без водія влаштувало ДТП. Як усе було зафіксували міські камери спостереження.

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Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 30 червня.

Водій припаркував автівку, вийшов з неї, і відійшов з кимось поговорити телефоном. Вже за кілька хвилин автівка без водія самовільно викатилася на дорогу і там зіштовхнулась з вантажівкою.

Від удару у легковика відірвало бампер та погнуло капот. За кілька хвилин водій повернувся до свого авто і очам не повірив. Виявилось, він забув поставити машину на ручне гальмо.

Новини України: у Житомирі авто без водія влаштувало ДТП

Нагадаємо, раніше у Києві в одному із заторів помітили автівку з котом за кермом.

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