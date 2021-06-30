В Житомире авто без водителя устроило ДТП: видео

В Житомире авто без водителя устроило ДТП: видео

Водитель припарковал машину и отошел с кем-то поговорить по телефону.

В Житомире авто без водителя устроило ДТП. Как все было зафиксировали городские камеры наблюдения.

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Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 30 июня.

Водитель припарковал машину, вышел из нее, и отошел с кем поговорить по телефону. Уже через несколько минут автомобиль без водителя самовольно викатилася на дорогу и там столкнулась с грузовиком.

От удара у легковушки оторвало бампер и погнуло капот. Спустя несколько минут водитель вернулся к своему авто и глазам не поверил. Оказалось, он забыл поставить машину на ручной тормоз.

Новости Украины: в Житомире авто без водителя устроило ДТП

Напомним, ранее в Киеве в одном из заторов заметили автомобиль с котом за рулем.

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