В Житомире авто без водителя устроило ДТП: видео

Водитель припарковал машину и отошел с кем-то поговорить по телефону.
В Житомире авто без водителя устроило ДТП. Как все было зафиксировали городские камеры наблюдения.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 30 июня.
Водитель припарковал машину, вышел из нее, и отошел с кем поговорить по телефону. Уже через несколько минут автомобиль без водителя самовольно викатилася на дорогу и там столкнулась с грузовиком.
От удара у легковушки оторвало бампер и погнуло капот. Спустя несколько минут водитель вернулся к своему авто и глазам не поверил. Оказалось, он забыл поставить машину на ручной тормоз.
Напомним, ранее в Киеве в одном из заторов заметили автомобиль с котом за рулем.