Спас трех дочерей, а сам утонул в Днестре: на Прикарпатье третьи сутки ищут мужчину

Спас трех дочерей, а сам утонул в Днестре: на Прикарпатье третьи сутки ищут мужчину

Шансы найти мужчину живым уже призрачны.

На Прикарпатье ищут 39-летнего мужчину, пропавшего в воде. Три дня назад он пошел купаться с дочерьми на Днестр. Вдруг девушки начали тонуть. Отец сумел спасти их, но сам ушел под воду.

Что известно сейчас и как проходят поиски — рассказали в сюжете ТСН.Ранок 30 июня.

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Поисковую операцию спасатели восстановить уже через скором времени. Инцидент произошел на стихийном пляже Днестра. Отец с тремя своими дочерьми в возрасте 8, 10 и 11 лет пришел туда по тропинке через лес из Галича, чтобы искупаться.

Одна из девушек зашла на глубину, но вдруг течение начала затягивать ее дальше. Инстинктивно она ухватилась за свою сестру и потащила тк за собой. Отец вместе с третьей дочерью начали их вытаскивать. В конце концов человек сумел вытолкнуть всех трех детей на мель посреди реки, метрах в 20 от берега. Впрочем, сам ушел под воду.

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В поисках 39-летнего мужчину водолазы осмотрели уже несколько километров дна реки и берега. Ищут и с помощью эхолота, поднимают квадрокоптер. Однако Днестр в этом месте очень коварен: здесь немало воронок и сильное течение. Кроме того, видимость плохая, ведь были дожди.

Шансы найти мужа уже призрачные, не скрывают спасатели. Впрочем, операцию они не прекращают. Сегодня должны расширить географию поиска.

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