Україна повернула ще 95 захисників: перші кадри зустрічі

Ще один щасливий день для України стався 17 липня, адже ще 95 наших людей повернулися додому з російського полону.

Кого вдалося обміняти, усі деталі повернення українців і перші кадри, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

І спершу пропонуємо зробити найголовніше - подивитися перші хвилини повернення наших захисників.

Скільки захисників вдалося повернути?

Цього разу з полону вдалося звільнити ще 95 наших хлопців, додому повернулися воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники.

Кого повернули?

Це вже 54-й обмін військовополоненими. Серед звільнених є боєць, який вважався зниклим безвісти. У координаційному штабі повідомили, що цього разу усі звільнені - чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів. Серед наших хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро – оборонці "Азовсталі"), 41 воював на донецькому напрямку, по дев’ятеро – на луганському та запорізькому, по троє – на херсонському та харківському. Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів. Наступні кадри - неможливо дивитися без сліз, перші емоції українських захисників після повернення на Батьківщину.

Й найперше, що роблять захисники - дзвонять рідним.

Чимало українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування. Більшість з них знаходилася в полоні країни-агресорки з 2022 року. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти.

95 захисників повернулися додому з російського полону Фото: Координаційний штаб з питань поводження

Жодного азовця та десантника!

Та, на жаль, ворог знову не віддав з полону жодного азовця і десантника. Цей обмін, зазначають в координаційному штабі, відбувся за сприяння та посередництва в підготовці обміну завдяки Об’єднаним Арабським Еміратам. Новий обмін військовополоненими прокоментував і президент України Володимир Зеленський.

"Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники. Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх."

Скільки загалом людей вдалося повернути?

Загалом з ворожої неволі Координаційному штабу вдалося повернути 3405 людей. Перед цим під час 53-го обміну 25 червня додому вдалося повернути 90 українців. На рідну землю повернулися воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники і не лише вони. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що 25 червня повернулися: 32 нацгвардійці, 18 прикордонників, 17 представників Військово-морських Сил, 15 бійців ЗСУ, 8 тероборонівців. Серед них повернути 59 оборонців Маріуполя, 52 з яких вийшли з "Азовсталі".

Також повернулися 5 бійців НГУ, які на початку вторгнення вартували на ЧАЕС. Тоді звільненню українських військових теж сприяли Об'єднані Арабські Емірати. Нагадаємо, попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся наприкінці травня. Тоді додому вдалося повернути 71 воїна. Серед них були захисники Маріуполя, Зміїного, Гостомеля та Чорнобильської АЕС. І це був перший з лютого 2024 року обмін полоненими.

Деталі обмінів

Тоді Україна та росія провели обмін за формулою «75 на 75». До своїх рідних повернулися 75 Захисників та Захисниць, а також цивільні українки. Серед звільнених із російського полону і поліцейська з Маріуполя Мар'яна Чечелюк. Ці зворушливі кадри вдалося зафільмувати нашій колезі – кореспондентці ТСН Наталці Нагорній.

Сидів в одній камері з журналістом УНІАН!

Один із обміняних полонених повідомив, що перебував у камері з викраденим росіянами журналістом УНІАН Дмитром Хилюком. За словами чоловіка, разом у камері вони провели 11 місяців. Дмитра Хилюка разом із його батьком викрали у перші дні березня 2022 року під час окупації Київської області. Пізніше батька журналіста відпустили, а Дмитра незаконно вивезли до Росії.

“Всіх на всіх”: бути чи не бути?

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск закликав Україну і РФ провести обмін полоненими у форматі "всіх на всіх". Голова української розвідки Кирило Буданов сказав, що українська сторона виступає лише "за", але Росія не є зацікавленою у цьому. У травні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що в російському полоні залишаються 403 українських жінки. Окупанти ігнорують всі звернення із вимогою повернути поневолених жінок.

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