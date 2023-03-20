"В Києві буде велика повінь, якщо монахи підуть": в Лаврі прокоментували пости про апокаліпсіс

Після того, як в Києво-Печерській Лаврі звернули увагу на почорнілі хрести на даху Трапезного храма, в одній з інтернет-спільнот віруючих з’явились нові пости про те, що "через півроку після оскверніння Лаври почнеться Апокаліпсіс".

Такий допис в спільноті "Києво-Печерська Лавра" опублікувала одна з прихожанок. На пост відреагували півтори тисячі українців, прокоментувавши та поширивши його.

Допис на сторінці в Facebook. Скріншот

"Вже через півроку після оскверніння Лаври почнеться те, що давні старці називали Апокаліпсисом…", - написала дописувачка.

Згодом з’явився ще один допис такого ж змісту. Авторка процитувала представника УПЦ Клімента, який торкнувся цієї теми.

В коментарі для ТСН.ua Клімент так відреагував на дописи в соцмережах: "Неодноразово було сказано про те, що були пророцтва. Коли намагались дістати мощі преподобного Антонія, то з його могили вийшло полум’я. Потім, коли радянська влада намагалась розкопати могилу, то печери почало затоплювати. Якщо монахи підуть з Лаври, то, згідно передбаченню, буде велика повінь в Києві. Таке було сказано Києво-Печерськими старцями. Мені додати до цього нічого".

Своєю чергою, вчений-релігієзнавець Ігор Козловський каже, що в постах про апокаліпсіс вбачає намагання вплинути на користувачів соцмереж.

"Ці рухи керівництва УПЦ пов’язані з кроками держави стосовно цієї спільноти. Мається на увазі рішення розірвати домовленності, які були між заповідником Києво-Печерська Лавра та спільнотою монахів УПЦ. Це викликало напруження та збентеження у представників єпіскопату. Але методи, які вони використовують не є юридичними, не є християнськими канонічними. Так чи інакше вони пов’язані з тим, щоб впливати на свідомість людей та, можливо, як вони вважають, на свідомість органів влади. До хриянства як такого це не має відношення», - каже Ігор Козловський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Українська православна церква отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" про розірвання договору, згідно з яким монахи користувалися державною власністю.

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