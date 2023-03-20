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У Зеленського прокоментували візит членів синоду УПЦ МП до Офісу президента

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Зеленського прокоментували візит членів синоду УПЦ МП до Офісу президента

Фото: прес-служба УПЦ МП

Представникам синоду УПЦ МП запропонували залишити звернення, але вони відмовились.

Президент Володимир Зеленський не планував у понеділок, 20 березня, зустріч з представниками синоду УПЦ МП.

Делегатам, які прийшли в Офіс президента, запропонували подати відповідне звернення, але вони відмовились, повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає Укрінформ.

"У Президента України на сьогодні не запланована зустріч із представниками УПЦ МП. Натомість можемо повідомити, що із делегацією зустрілися співробітники профільних департаментів Офісу Президента, щоб отримати звернення, зареєструвати його та передати для подальшого розгляду. Станом на зараз представники УПЦ МП таке звернення передавати відмовилися", - зазначив речник Президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники Московського патріархату прийшли до Офісу президента. Їхня мета - “донести до керівництва держави позицію УПЦ МП”.

Крім того, ми раніше інформували, що Києво-Печерську лавру передадуть в оренду іншій церкві, яка не має стосунку до проросійського Московського патріархату.

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Дата публікації
Перегляди
5984
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