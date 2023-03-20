В Зеленского прокомментировали визит членов синода УПЦ МП в Офис президента

Представителям синода УПЦ МП предложили оставить обращение, но они отказались.

Президент Владимир Зеленский не планировал в понедельник, 20 марта, встречу с представителями синода УПЦ МП.

Пришедшим в Офис президента делегатам предложили подать соответствующее обращение, но они отказались, сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Укринформ.

"У Президента Украины на сегодня не запланирована встреча с представителями УПЦ МП. Зато можем сообщить, что с делегацией встретились сотрудники профильных департаментов Офиса Президента, чтобы получить обращение, зарегистрировать его и передать для дальнейшего рассмотрения. По состоянию на данный момент представители УПЦ МП такое обращение передавать отказались" ", — отметил спикер Президента.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Московского патриархата пришли в Офис президента. Их цель — " донести до руководства государства позицию УПЦ МП ".

Кроме того, мы ранее информировали, что Киево-Печерскую лавру передадут в аренду другой церкви, не имеющей отношения к пророссийскому Московскому патриархату.

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