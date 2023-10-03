Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні побудують першу школу під землею: де саме і що відомо

Автор
Ігор СеровІгор Серов
Дата публікації
Перегляди
777
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В Україні побудують першу школу під землею: де саме і що відомо

У Харкові побудують школу під землею / Фото: Unsplash

Ігор Терехов розповів подробиці.

Стали відомі нові подробиці про першу в Україні підземну школу, яку планують побудувати у Харкові. Нагадаємо, раніше в своєму Telegram-каналі про таку ініціативу розповів мер Харкова Ігор Терехов. 

Як розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в коментарі для ТСН.ua, цю школу побудують в прямому сенсі того слова під землею. При цьому цей навчальний заклад не є колишнім укриттям та не буде розташовуватись в метрополітені. 

"Місце розташування не називаємо із зрозумілих причин. Ми будуємо її за останніми нормативними документами, які існують, які тільки надійшли. Плануємо будувати і далі такі школи", - розповів нам Ігор Терехов. 

Він уточнив, що не йдеться про якесь колишнє бомбосховище. "Це буде нова будівля", - уточнив міський голова.

До цього додав:  "Школа розрахована на 450 учнів, які будуть навчатись в одну зміну".
За словами Терехова, йому поки не відомо, чи будуть аналогічні підземні школи будувати в інших містах, які потерпають від обстрілів російських окупантів.

Нагадаємо, у Києві перейменують заклади освіти, назви яких пов’язані з РФ.

Читайте також:

Вирок харків’янці, яка співпрацювала з спецслужбами РФ

Вирок харків’янці, яка співпрацювала з спецслужбами РФ

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
777
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація