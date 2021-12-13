В Україні ще дві області виведуть із "червоної" зони: Ляшко назвав їх

В Україні ще дві області виведуть із "червоної" зони: Ляшко назвав їх

В Україні протягом 5 тижнів поспіль фіксується зменшення кількості випадків COVID-19.

В Україні ще дві області найближчим часом виведуть з "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Йдеться про Вінницьку та Хмельницьку області.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив на вранці на брифінгу 13 грудня.

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За його даними, в Україні вже 5 тижнів поспіль фіксується тенденція до зменшення кількості зареєстрованих випадків COVID-19. Найбільшу кількість випадків виявили від 1 до 7 листопада - 152 263 випадки.

Натомість за минулий тиждень було зареєстровано 61 210 випадків.

"Ці показники дозволяють нам вивести з червоного рівня епідемічної небезпеки ще дві області Вінницьку та Хмельницьку. МОЗ вже зробило відповідне подання до Кабінету міністрів України про скликання державної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, що станом на 13 грудня в "червоному" рівні епідемічної небезпеки перебувають 10 областей.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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