Вбивство Ірини Фаріон: новий несподіваний поворот у справі

Правоохоронці стверджують, що підозрюваний ретельно готувався до вчинення злочину – збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботу жертви, стежив, а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю.

Справа про вбивство Ірини Фаріон отримала новий поворот. У Нацполіції заявили, що підозрюваному В’ячеславу Зінченку змінили кваліфікацію злочину — тепер йому загрожує довічне ув’язнення. Зараз його підозрюють в умисному вбивстві особи з огляду на виконання нею громадянського обов’язку, з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

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За словами правоохоронців, ще 2022 року підозрюваний у вбивстві відомої громадської діячки Ірини Фаріон – 18-річний житель міста Дніпро – в одному з месенджерів став учасником групи, яка пропагує культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Окрім того, 2024 року він долучився до ще однієї групи, пов’язаної з російською неонацистською організацією.

У поліції додали, що нібито саме під час перебування у цих групах у підозрюваного і виникла особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови та культури. На думку зловмисника, своїми діями вона розколювала народну єдність – через це він задумав вбити мовознавицю. Також правоохоронці стверджують, що підозрюваний ретельно готувався до вчинення злочину – збирав конфіденційну інформацію про місце проживання та роботу жертви, стежив, а також розробив детальний план її вбивства та придбав вогнепальну зброю.

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Нагадаємо, що Ірину Фаріон вбили 19 липня просто біля її будинку у Львові — цей зухвалий злочин сколихнув всю країну й на пошуки вбивці було кинуто сотні поліцейських.

Згодом правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В’ячеслава Зінченка. Слідство встановило, що підозрюваний Зінченко прибув до Львова 9 липня та заїхав до орендованого житла. 14 липня він переїхав до іншого помешкання, а напередодні вбивства – 19 липня – ще раз змінив місце проживання.

З Дніпра до Львова хлопцеві надійшла посилка з речами, які потім він нібито використовував для конспірації – панаму, окуляри, сумку через плече.

Правоохоронці перевіряють інформацію про приналежність хлопця до неонацистського руху з центром у РФ та його можливі звʼязки з Росією.

За словами голови Національної поліції України Івана Вигівського, у межах розслідування було допитано понад 900 свідків, проведено 22 судові експертизи, а також проаналізовано понад 9 тис. зображень зі 170 камер відеоспостереження.

За даними Нацполіції, вбивство колишньої депутатки "готувалося не один день". Як повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов, "підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу". Він зауважив, що після особистого спілкування із Зінченком вважає, що підозрюваний є "людиною абсолютно проукраїнською", "поважає Україну", а його батько воює на фронті.