Велика вода у Дніпрі: хто відшкодує збитки постраждалим

Понад сімсот звернень щодо підтоплень надійшло до рятувальників від початку негоди.

Через шторм і зливу Азовське море вийшло з берегів і наступає на курортні селища. У Кирилівці вже підтопило бази відпочинку, а дорогу на Бірючий острів, де розташовані готелі, розмило взагалі. Рятувальники надають допомогу туристам, які не можуть вибратись. У Приморську спецтранспортом в безпечне місце доправили трьох дорослих та п’ятьох дітей, поблизу Кирилівки тягачем довелося витягати одразу декілька авто, що не змогли здолати водні перешкоди. Вирує негогода і в Бердянську - там море забрало територію одразу кількох пляжів.

А у Дніпрі після злив досі затоплені десятки будинків та майже сотня обійсть. Рівень води подекуди сягає сорока сантиметрів.

Про це 17 червня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Велика вода прийшла до обійсть і просто в хати. Зливи у Дніпрі не припиняються від початку літа.

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Пані Олена за тридцять років в своєму будинку такого потопу ще не бачила. Найменше стресу хіба в черепахи Чері. Поки господарі підіймали меблі на цеглини, вона плавала по кухні.

Рекордна кількість опадів - у червні ллє чи не щодня. Третій тиждень безперестанку рятувальники відкачують воду - та негода завдає нового удару. Відпомпували вже рекордну кількість води. Це як дві сотні олімпійських басейнів.

Понад сімсот звернень щодо підтоплень надійшло до рятувальників від початку негоди. Нині у воді лишаються два десятки приватних будинків та майже сотня обійсть.

Рятувальники вкотре відпомповують воду з річки Гнилокиш у колектор, рятуючи довколишні будинки. За добу знизили рівень на сорок сантиметрів. Визнають: проблему створюють й самі жителі.

"157 машин було вивезено сміття. І ми повертаємося до людей, які сьогодні потерпають від цієї негоди, а завтра вони знов кидають сміття", - зазначає заступник начальника ГУ ДСНС Дніпропетровщини Едуард Горбачов.

Приватний сектор у низинних районах регулярного страждає від потужних злив, адже будівлі - нижче рівня Дніпра, - пояснюють у мерії. І, мовляв, відвести велику воду від цих вулиць можливості немає.

Погода в Україні: у Дніпрі не припиняються зливи, рівень води подекуди сягає 40 сантиметрів

"Якщо будувати ливнівки, колектори в тих місцях, де їх ніколи не було, то це далеко за півтора мільярда гривень. Тобто простіше людей відселити і купити їм квартири", - зазначає заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Компенсації за збитки теж не передбачені.

Пані Наталя заздалегідь застрахувала будинок. Та у виплатах їй відмовили. Пояснили, що це не стихійне лихо.

Постраждалі визнають: судитися ні з ким.

І жителі, і рятувальники з надією рахують дні. За прогнозами синоптиків, зливи у Дніпрі нарешті припиняться у кінці тижня.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 18 червня, в Україні буде спекотна та переважно суха погода, опади очікується лише у південних та східних областях.

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