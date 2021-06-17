Большая вода в Днепре: кто возместит убытки пострадавшим

Более семисот обращений о подтоплениях поступило спасателям с начала непогоды.

Из-за шторма и ливня Азовское море вышло из берегов и наступает на курортные поселки. В Кирилловке уже подтопило базы отдыха, а дорогу на Бирючий остров, где расположены отели, размыло вообще. Спасатели оказывают помощь туристам, которые не могут выбраться. В Приморске спецтранспортом в безопасное место доставили трех взрослых и пятерых детей, вблизи Кирилловки тягачом пришлось вытаскивать сразу несколько авто, которые не смогли преодолеть водные преграды. Бушует непогода и в Бердянске — там море унесло территорию сразу нескольких пляжей.

А в Днепре после ливней до сих пор затоплены десятки домов и около сотни дворов. Уровень воды местами достигает сорока сантиметров.

Об этом 17 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Большая вода пришла во дворы и просто в дома. Ливни в Днепре не прекращаются с начала лета.

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Елена за тридцать лет в своем доме такого потопа еще не видела. Меньше стресса разве что у черепахи Чери. Пока хозяева поднимали мебель на кирпичи, она плавала по кухне.

Рекордное количество осадков — в июне льет каждый день. Третью неделю беспрерывно спасатели откачивают воду — но непогода наносит новый удар. Откачали уже рекордное количество воды. Это как две сотни олимпийских бассейнов.

Более семисот обращений о подтоплениях поступило спасателям с начала непогоды. Сейчас в воде остаются два десятка частных домов и почти сотня дворов.

Спасатели в который раз откачивают воду из реки Гнилокиш в коллектор, спасая близлежащие дома. За сутки снизили уровень на сорок сантиметров. Признают: проблему создают и сами жители.

"157 машин было вывезено мусора. И мы возвращаемся к людям, которые сегодня страдают от этой непогоды, а завтра они снова бросают мусор", — отмечает заместитель начальника ГУ ГСЧС Днепропетровщины Эдуард Горбачев.

Частный сектор в низинных районах регулярного страдает от мощных ливней, ведь здания — ниже уровня Днепра, — объясняют в мэрии. И, мол, отвести большую воду от этих улиц возможности нет.

Погода в Украине: в Днепре не прекращаются ливни, уровень воды местами достигает 40 сантиметров

"Если строить ливневки, коллекторы в тех местах, где их никогда не было, то это получается более полутора миллиарда гривен. То есть проще людей отселить и купить им квартиры", — отмечает заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Компенсации за ущерб тоже не предусмотрены.

Наталья заранее застраховала дом. Но в выплатах ей отказали. Объяснили, что это не стихийное бедствие.

Пострадавшие признают: судиться не с кем.

И жители, и спасатели с надеждой считают дни. По прогнозам синоптиков, ливни в Днепре наконец-то прекратятся в конце недели.

Напомним, что в пятницу, 18 июня, в Украине будет жаркая и преимущественно сухая погода, осадки ожидается только в южных и восточных областях.

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