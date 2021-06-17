Гулял с братом и сестрой: в Покровске утонул 15-летний подросток

Отдыхающие, которые были рядом, бросились на помощь, но спасти его не удалось.

В Покровскую Донецкой области 15-летний подросток утонул в одном из местных прудов.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

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15-летний мальчик вместе с 9-летним братом, 3-летней сестрой и еще с несколькими друзьями пришли к водоему. Подросток решил поплавать, но во время купания ушел под воду.

Люди, которые отдыхали на берегу пруда, бросились на помощь, но спасти его не удалось.

Ранее во Львовской области утонул 14-летний мальчик.

Также стало известно, что в Харьковской области утонул 6-летний ребенок.

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