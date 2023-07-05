Вибух у приміщенні Шевченківського райсуду: з підривником тривають перемовини

У приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва 5 липня о 17:20 пролунав вибух. За попередніми даними, підривником є Ігор Гуменюк, якого підозрюють у теракті під Верховною Радою 31 серпня 2015 року.

За даними джерел ТСН.ua наразі йдуть перемовини з тим, хто вчинив вибухи.

На місці події чергують рятувальники, правоохоронці, вибухотехніки та медики. Про постраждалих чи жертв через підрив наразі немає інформації.

Речниця поліції Шевченківського управління поліції Ганна Зубрєва в коментарі ТСН.ua підтвердила перемовини.

"Потерпілих поки немає у нас... На місці працюють спецпризначенці, КОРДівці та слідча оперативна група. Поки що тут на місці попередньо без потерпілих", - сказала вона.

Суддя-спікерка Шевченківського райсуду в Києві Фролова в коментарі "Суспільному" повідомила, що, ймовірно, підривником є саме Гуменюк, проте поки офіційно це невідомо. Вибухи пролунали під час конвоювання із зали суду. Саме сьогодні Ігорю Гуменюку продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокат Ігоря Гуменюка Олександр Свиродовський наголосив, що наразі не може підтвердити того, що підривником є його підзахисний, оскільки він чув кілька вибухів та автоматні черги.

Що відомо про Ігоря Гуменюка

Ігоря Гуменюка підозрювали у вчиненні теракту під будівлею Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Його звинуватили в тому, що він кинув у бік правоохоронців гранати під приміщенням Верховної Ради. Тоді було відомо про 4 загиблих нацгвардійців та багатьох поранених.

Протест під приміщенням парламенту спровокувало те, що 31 серпня 2015 року голова Верховної Ради призначив позачергове засідання. На порядку денному було одне питання – ухвалення проєкту змін до Конституції, які передбачали децентралізацію та можливий особливий порядок самоврядування на окремих територіях.

Суд над Ігорем Гуменюком триває вже майже 8 років.

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