Взрыв в помещении Шевченковского райсуда: с подрывником продолжаются переговоры

В помещении Шевченковского районного суда города Киева 5 июля в 17:20 раздался взрыв. По предварительным данным, подрывником является Игорь Гуменюк, подозреваемый в теракте под Верховной Радой 31 августа 2015 года.

По данным источников ТСН.ua, сейчас идут переговоры с тем, кто совершил взрывы.

На месте происшествия дежурят спасатели, полиция, взрывотехники и медики. О пострадавших или жертвах из-за подрыва пока нет информации.

Пресс-секретарь полиции Шевченковского управления полиции Анна Зубрева в комментарии ТСН.ua подтвердила переговоры.

"Пострадавших пока нет у нас... На месте работают спецназовцы, КОРДовцы и следственная оперативная группа. Пока здесь на месте предварительно без пострадавших", — сказала она.

Судья-спикер Шевченковского райсуда в Киеве Фролова в комментарии "Суспильному" сообщила, что вероятно подрывником является именно Гуменюк, однако пока официально это неизвестно. Взрывы раздались во время конвоирования из зала суда. Именно сегодня Игорю Гуменюку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей

Адвокат Игоря Гуменюка Александр Свиродовский подчеркнул, что пока не может подтвердить, что подрывником является его подзащитный, поскольку он слышал несколько взрывов и автоматные очереди.

Что известно об Игоре Гуменюке

Игорь Гуменюк подозревался в совершении теракта под помещением Верховной Рады 31 августа 2015 года. Его обвинили в том, что он бросил в сторону стражей порядка гранаты под помещением Верховной Рады. Тогда было известно о 4 погибших нацгвардейцах и многих раненых.

Протест под помещением Парламента спровоцировало то, что 31 августа 2015 года председатель Верховной Рады назначил внеочередное заседание. В повестке дня один вопрос – принятие проекта изменений в Конституцию, которые предусматривали децентрализацию и возможный особый порядок самоуправления на отдельных территориях.

Суд над Игорем Гуменюком длится почти 8 лет.

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