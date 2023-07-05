Будут ли повышать тарифы на воду и тепло до конца войны: ответ премьера

Шмыгаль заверил, что в вопросах тарифов власти будут действовать совместно, предварительно будут обсуждать такие решения с населением, предлагать компенсационные механизмы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца войны не нужно возлагать на людей бремя повышения тарифов.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

По словам премьера, в местных бюджетах на остатках более 150 млрд грн, что позволяет им поддержать свои коммунальные предприятия, в частности водоканалы. Шмыгаль считает, что это тот компромисс, который местные бюджеты могли взять на себя и "не возлагать на жителей своих громад".

"Тариф на электроэнергию для водоканалов не поднимался, это первое. Второе, я подчеркнул, что у местных бюджетов сегодня есть остатки на своих счетах более 150 миллиардов гривен, и они могут поддержать свои коммунальные предприятия. Мы подняли этот вопрос – и правительство, и президент. Так, как и другие тарифы, на тепло, на горячую воду, я убежден, что до конца войны, до конца военных действий в Украине не нужно возлагать на людей дополнительное бремя", – сказал премьер-министр.

Напомним, 29 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на воду для 33 водоканалов и "Укрзализныци" – в среднем на 32%.

Однако уже 3 июля НКРЭКУ отменила это решение. Президент Владимир Зеленский назвал решение о повышении тарифов на воду "позорным".

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