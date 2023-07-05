Чи підвищуватимуть тарифи на воду і тепло до кінця війни: відповідь прем'єра

Шмигаль запевнив, що в питаннях тарифів влада діятиме спільно, попередньо обговорюватиме такі рішення з населенням, пропонуватиме компенсаційні механізми.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця війни не потрібно покладати на людей тягар підвищення тарифів.

Про це він сказав в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За словами прем'єра, у місцевих бюджетах на залишках є понад 150 млрд грн, що дає змогу їм підтримати свої комунальні підприємства, зокрема водоканали. Шмигаль вважає, що це той компроміс, який місцеві бюджети могли взяти на себе, і "не покладати на жителів своїх громад".

"Тариф на електроенергію для водоканалів не піднімався, це перше. Друге, я наголосив, що місцеві бюджети сьогодні мають залишки на своїх рахунках понад 150 мільярдів гривень, і можуть підтримати свої комунальні підприємства. Ми підняли це питання – і уряд, і президент. Так, як і інші тарифи, на тепло, на гарячу воду, я переконаний, що до кінця війни, до кінця воєнних дій в Україні не потрібно покладати на людей додатковий тягар", – сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, 29 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) підвищила тарифи на воду для 33 водоканалів та "Укрзалізниці" - у середньому на 32%.

Проте вже 3 липня НКРЕКП скасувала це рішення. Президент Володимир Зеленський назвав рішення про підвищення тарифів на воду "ганебним".

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