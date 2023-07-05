Фіналіст "Холостячки-1" Тригубенко вперше став батьком і показав малюка

Фіналіст шоу "Холостячка" з акторкою Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко вперше став батьком.

Про поповнення в родині бізнесмен розповів в Instagram. Тригубенко опублікував милий кадр, де він в одному з пологових будинків Києва тримає на руках новонароджене маля. Як зізнався чоловік, у нього народився син.

"Ласкаво просимо у цей світ, сину! Не знав, що можна відчувати стільки любові", - поділився емоціями бізнесмен.

Олексій Тригубенко з сином / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

З народженням сина Тригубенка вже встигли привітати чимало знаменитостей та прихильників. Малюку бажали міцного здоров'я, а Олексію – щасливого батьківства.

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До речі, свою обраницю та маму сина Олексій Тригубенко ретельно приховує. Однак влітку 2022 року бізнесмен розповідав, що зустрів кохання. За місяць до початку повномасштабної війни Олексій познайомився з дівчиною, на ім'я Аліна, та почав з нею зустрічатися. Тож, цілком можливо, що саме вона стала мамою первістка Тригубенка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що актор Деріл Сабара та співачка Меган Трейнор вдруге стали батьками. Подружжя вже показало новонародженого сина та розсекретило його ім'я.

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