Финалист "Холостячки-1" Тригубенко впервые стал отцом и показал малыша

Финалист шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко впервые стал отцом.

О пополнении в семье бизнесмен рассказал в Instagram. Тригубенко опубликовал милый кадр, где он в одном из роддомов Киева держит на руках новорожденного малыша. Как признался мужчина, у него родился сын.

"Добро пожаловать в этот мир, сын! Не знал, что можно испытывать столько любви", — поделился эмоциями бизнесмен.

Алексей Тригубенко с сыном / Фото: instagram.com/aleksey_trygubenko

С рождением сына Тригубенко уже успели поздравить немало знаменитостей и поклонников. Малышу желали крепкого здоровья, а Алексею – счастливого отцовства.

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Кстати, свою избранницу и маму сына Алексей Тригубенко тщательно скрывает. Однако летом 2022 года бизнесмен рассказывал, что встретил любовь. За месяц до начала полномасштабной войны Алексей познакомился с девушкой по имени Алина и начал с ней встречаться. Вполне возможно, что именно она стала мамой первенца Тригубенко.

Напомним, ранее стало известно, что актер Дэрил Сабара и певица Меган Трейнор во второй раз стали родителями. Супруги уже показали новорожденного сына и рассекретили его имя.

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