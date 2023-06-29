Рост цен на топливо в Украине: эксперт ответил, чего ждать с 1 июля

Будет происходить условно говоря смешивание горючего по старым налогам и горючее, которое будет поступать с 1 июля уже по новой системе налогообложения.

Рост цен на топливо в Украине не станет внезапным. Наценки заправочных станций будут уменьшены по 2-3 гривны на литр. Так что стоимость не поднимется сразу с 1 июля, но будет расти постепенно.

Об этом сказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн во время телемарафона.

"Прежде всего, надо сказать, что 1 июля ничего не произойдет. Не будет такого, что мы проснемся и увидим на заправках какие-то новые ценники. Трейдеры навезли много горючего еще в мае, в июне тоже, мы видим, поставки очень большие. Будет происходить условно говоря смешивание горючего по старым налогам и горючее, которое будет поступать с 1 июля уже по новой системе налогообложения. И это будет гарантировать такой плавный процесс перехода, соответственно и повышение цен", — отметил эксперт.

По его мнению, можно будет подводить итоги этого возвращения где-то в конце июля-августе 2023-го.

"Налоговая составляющая на бензин растет на 11 гривен за литр, на дизтопливо – на 8 гривен за литр, на сжиженный газ – на 3 гривны за литр... Если будет стабильная закупочная стоимость, если будет текущая доходность заправочных станций, то цены должны вырасти на такую величину. Однако я все же думаю, что наценки заправочных станций будут уменьшены", — добавил он.

По словам Куюна, рост цен на топливо в Украине ожидается в диапазоне 2-3 гривны на литре.

"Более того, надеемся, что будет снижаться мировая цена на нефтепродукты и тем самым можно будет предотвратить столь большой рост", — добавил эксперт.

ТСН.ua сообщал, что в Украине от 1 июля 2023 года отменят льготы и вернут 20% НДС на все виды горючего.

Напомним, некоторые АЗС готовятся к возвращению довоенных акцизов. Так что уже подняли цены.

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