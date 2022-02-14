"Якщо любиш - піди!": під Офісом президента студенти вимагали відставки міністра освіти

За словами протестувальників, міністр Шкарлет не відповідає своїй посаді.

"Якщо любиш - піди!" - саме так свої акцію назвали студенти київських вишів, які під стінами Офісу президента сьогодні вимагали звільнити міністра освіти України Сергія Шкарлета.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Понад три сотні учасників акції принесли міністру саморобні «валентинки» та плакати із різними написами, зокрема: "Тобі личить твоя відставка". На територію ОП студентів не пустили, тож вони стрибали під парканом будівлі, вигукуючи гасло - «Хто не скаче, той Шкарлет!».

За словами протестувальників, міністр Шкарлет не відповідає своїй посаді, у його наукових роботах було виявлено плагіат. Також посадовець перевищує свої повноваження, адже не бажає визнавати результати виборів президента «Могилянки». Крім того він назначив ректором НАУ Макима Луцького, який підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Януковича.

Із собою на акцію студенти принесли величезне крижане серце, яке символізує «прохолодні» стосунки із міністром і розбили його. Свої вимоги щодо відставки Шкарлета студенти передали представнику Офісу президента. Якщо їх не почують студенти, кажуть, продовжать страйкувати.

«Ми голосно і єдино просимо відставки міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета. Тому, що ми вважаємо, що така людина, яка порушує закон і перевищує владні повноваження, не може представляти студентство сьогодні», - заявляють мітингувальники.

Читайте також:

"Кроком до стабілізації обстановки": у Путіна заявили, що може допомогти переговорам щодо "гарантій"

В Одесі вийшли з ладу кисневі станції в лікарнях: проблему ніяк не можуть вирішити

Стала відома ймовірна дата зустрічі України та Росії щодо військ на кордоні