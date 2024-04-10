Європейський суд вперше ухвалив "кліматичне" рішення: що про нього відомо та чому позивалися і до України

Європейський суд з прав людини підписав перше "кліматичне" рішення. Вердикти ухвалили в трьох справах, одна з яких певний час стосувалася нашої держави. Громадяни Європи звинувачували уряди в недостатній протидії змінам клімату. Виграти суд вдалося лише об'єднанню літніх жінок зі Швейцарії.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Глобальне потепління далося Україні взнаки в юридичному сенсі восени 2020-го. Тоді проти нашої держави, як і проти трьох десятків інших країн Європи, подала позов молодь з Португалії.

Вони звинуватили країни в неналежній боротьбі зі змінами клімату, через який позивачі, зокрема, потерпали від проблем зі здоров'ям.

За три з половиною роки судової тяганини автори позову таки попросили вилучити зі списку відповідачів Україну.

Ось, на сайті ЄСПЛ зазначено – позивачі хочуть зробити це через "виняткові обставини, пов'язані з війною, що триває".

Втім, решта країн відповідачками залишилися, зокрема й Росія, яка хоча і вийшла з Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, та від відповідальності її це не звільнило. Коли стало відомо – ЄСПЛ ось-ось оголосить свій вердикт, до Страсбурга почали з'їжджатися екоактивісти з усього світу.

Очільниця Європейського суду з прав людини, ірландська юристка Шіфра О'Лірі виносить рішення, яке не підлягає оскарженню. Суд одноголосно, по-перше, вирішує вилучити заяву в частині, що стосується України, з реєстру справ, по-друге, оголошує решту заяви неприйнятною.

Щодо позову португальської молоді судді дійшли висновку, що позивачі не скористалися уповні всією процедурою, бо не зверталися до національних судових систем країн, проти яких позивалися. Це рішення викликає обурення людей, котрі чекають під судом. Так, відома шведська екоактивістка Ґрета Тунберг називає його "невимовною зрадою" і обіцяє боротися далі.

Ґрета Тунберг / Instagram

Ще одна справа – позов мера французької громади Гран-Сінт на недостатні дії французького уряду для захисту від кліматичних змін, його суд визнає неприйнятним. Бо позивач уже не живе в тому місці, відтак не може вважатися потерпілим від змін клімату саме в цьому регіоні.

Втім, один позов ЄСПЛ таки задовольняє. Подали його понад дві тисячі літніх швейцарок, старших за 70 років. Вони наголосили – зміни клімату, з якими не може впоратися швейцарська влада, зокрема екстремальна спека, загрожують здоров'ю та навіть життю людей їхньої вікової групи. Швейцарки пройшли у своїй країні декілька судів, ті позови відхилили. ЄСПЛ визнає – зусилля швейцарської влади є недостатніми і Європейську конвенцію з прав людини було порушено.

Це рішення не підлягає оскарженню. Воно стало першим таким вердиктом міжнародного суду, який пов'язав порушення прав людини з кліматичною справою. Після нього владі Швейцарії доведеться активніше протидіяти кліматичним змінам і може навіть переглянути план зі зменшення шкідливих викидів – пришвидшити його виконання. А ще це рішення може підтримати інші справи, які вже перебувають на розгляді, та відкрити двері для кліматичних позовів у майбутньому.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Невимовна зрада"! Ґрета Тунберг обурена! Програш "кліматичного" суду проти України та інших країн!

Нагадаємо, світ пережив найтепліший березень за всю історію спостережень, як і всі попередні десять місяців, що встановлювали нові рекорди глобальної спеки.

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