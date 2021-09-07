Зухвала втеча з "Гільбоа": з ізраїльської в'язниці вислизнули палестинці, викопавши іржавою ложкою тунель

Зухвала втеча з "Гільбоа": з ізраїльської в'язниці вислизнули палестинці, викопавши іржавою ложкою тунель

Ув'язнені втекли через тунель, який місяцями копали іржавою ложкою.

Із найбільш суворої в'язниці Ізраїлю "Гільбоа", де тримають терористів, за одну ніч втекли шестеро палестинців. Як пишуть ізраїльські ЗМІ, в'язні за кілька місяців іржавою ложкою викопали тунель до каналізаційної шахти, через яку й вийшли.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок 7 вересня.

Усі деталі втечі поки невідомі. Зокрема, не зрозуміло, як втікачам вдалося зробити отвір в бетонній підлозі камери. В тюремній адміністрації також повідомили, що зовні на палестинців чекало авто, а втечу координували за допомогою незаконно пронесеного до в'язниці мобільного телефону.

Припускають, що втікачі могли рушити в бік Йорданії чи в палестинське місто ДженІн. Поліція та спецпризначенці, підняті за тривогою, ведуть пошук за допомогою вертольотів та дронів.

Новини світу: для втечі із в'язниці палестинці за кілька місяців іржавою ложкою викопали тунель

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