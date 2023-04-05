Більше не буде жорстким: як приготувати смачне м'ясо

Жорстке м'ясо — це серйозна проблема, через яку може зіпсуватися будь-яка страва. Однак існує кілька секретів, які допоможуть впоратися з нею. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як розм'якшити м'ясо.

Здавалося б, м'ясо дуже важко зіпсувати, адже цей продукт є універсальним. Однак якщо не знати деяких важливих моментів, навіть його можна приготувати несмачно. Що робити, щоб м'ясо було м'яким і соковитим? Потрібно запам'ятати всього лише кілька секретів.

Як зробити м'ясо м'яким

Щоб м'ясо було м'яким, можна його замаринувати. Звичайно, тут все залежить від того, яку саме страву ви збираєтеся готувати.

З розм'якшенням м'яса добре впорається гірчиця. Потрібно натерти нею шматок м'яса і залишити його маринуватися в холодильнику на всю ніч. Вранці його краще запекти в духовці. До гірчиці також можна додати ложку меду, тоді вийде смачний медово-гірчичний маринад. Підготувавши так м'ясо, його можна тушкувати чи запікати.

М'ясо стане більш м'яким, якщо перед приготуванням натерти його майонезом, лимоном чи залити на ніч кефіром.

Якщо ви збираєтеся не запікати, а варити продукт, тоді до самого бульйону краще додати кілька столових ложок оцту, горілки чи лимонного соку.

Розм'якшення м'яса содою

Сода чудово підходить для того, щоб розм'якшити м'ясо перед приготуванням. Якщо у вашій морозильній камері залежався шматок старого м'яса, просто натріть його содою і залиште в холодильнику на 2 години. Перед приготуванням не забудьте добре промити.

Соду можна додавати і до бульйону під час варіння, якщо ви помітили, що м'ясо недостатньо м'яке. Однак потрібно врахувати, що сам бульйон після цього доведеться вилити.

Під час варіння м'ясо буде м'яким, якщо його правильно нарізати

Краще не нарізати продукт на дрібні шматки. Якщо ви збираєтеся варити м'ясо, краще опустити його до окропу одним великим шматком. Через кілька хвилин не забудьте зменшити вогонь до мінімуму і варити до готовності, закривши каструлю кришкою. Так м'ясо стане більш соковитим і отримає приємний смак від доданих спецій.

Додайте це до бульйону, щоб отримати м'яке м'ясо

Якщо ви купили шматок м'яса і вже вдома зрозуміли, що воно надто жорстке, тоді до бульйону потрібно додати ложку оцту і поставити рідину на маленький вогонь. Також можете додати й кілька ложок лимонного соку. Завдяки кислоті м'ясні волокна розм'якшаться, тому сама страва стане м'якою.

Звичайно, якщо ви додаєте оцет до бульйону, пізніше його доведеться вилити. Це потрібно враховувати.

М'яке м'ясо для гуляшу

Гуляш — страва, яка втрачає весь свій шарм через жорстке м'ясо. Розм'якшити продукт можна за допомогою правильного маринаду. Спочатку м'ясо потрібно нарізати маленькими шматочками і залишити на ніч у кислому середовищі. Це може бути майонез, кефір, суміш із гірчиці, майонезу та лимонного соку.

Також можете просто натерти м'ясо лимонним соком чи оцтом і прибрати на ніч до холодильника. Вранці не забудьте промити і тільки після цього готувати.

Варто врахувати ще одну річ: гуляш, який готують у духовці, завжди буде смачнішим, ніж той, що готується на відкритому вогні.

Що робити, щоб м'ясо було м'яким після тушкування

Тушкування — універсальний спосіб приготування м'яса, коли його дуже важко зіпсувати. Щоб будь-яка страва вийшла м'якою, варто додати кілька ложок вершків чи жирної сметани, перемішати, зменшити вогонь до мінімуму і тушкувати під закритою кришкою до готовності.

Як виправити м'ясо, яке стало жорстким під час готування

Навіть якщо м'ясо однаково вийшло жорстким, не варто хвилюватися, адже цю ситуацію ще можна виправити. Варене м'ясо краще порізати на дрібні шматочки, викласти до форми для запікання, залити сумішшю води і сметани (пропорції 1:1), накрити фольгою і залишити в духовці на 1 годину за температури не вище 140 градусів.

Також можете запекти жорстке м'ясо в духовці на подушці з овочів. Під час приготування овочі віддадуть йому свої соки, тому м'ясо стане м'якшим. Однак варто врахувати і те, що овочі готуються швидше, а м'ясу потрібен певний час, щоб розм'якшитися. Тому тушкувати таку страву в духовці можна лише за мінімальної температури.

Щоб м'ясо швидше приготувалося

Ситуації бувають різними, і часто трапляється, що потрібно, аби м'ясо швидше приготувалося. Для цього до бульйону не потрібно додавати сіль. Спецію краще додати за 10 хвилин до того, як страва приготується.

Якщо опустити шматок одразу до окропу, то м'ясо також звариться набагато швидше. А якщо ви потім не плануєте використовувати бульйон, то можна додати до нього кілька ложок оцту.

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