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Готуємо виноградний соус: ідеально підійде до м'ясних страв, птиці

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
134 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
553
Час на прочитання
1 хв
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Готуємо виноградний соус: ідеально підійде до м'ясних страв, птиці

Виноградний соус

Соус з винограду: покроковий рецепт

Пропонуємо рецепт пікантного соусу із темного винограду. Його насичений смак і аромат трохи грає винними нотками, але без алкогольного складника, а помірна гострота робить соус ідеальним доповненням до м'ясних страв. Зусиль та часу для його приготування потрібно не багато, зате смаковий ефект буде яскравим.

Рецепт виноградного соусу

Інгредієнти:

  • Виноград  -  2 кг.
  • Цукор -  3 ст. л
  • Мелена гвоздика  -  0,5 ч. л
  • Виноградний оцет - 3 ст. л
  • Перець червоний пекучий  — третина стручка.
  • Часник -  6 зуб.
  • Чорний перець -  0,5 ч. л
  • Мелений імбир -  1 ст. л
  • Щіпка солі.

Приготування соусу з винограду

  • Виноград промити, перебрати від поганих ягід, обірвати ягоди з гілочок. Відкинути на друшляк або сито, дати воді стекти.
  • Перелити виноградну масу в сотейник або каструлю з товстим дном. Довести на середньому вогні до закипання, зняти піну і зменшити вогонь. Варити 10-15 хвилин.
  • Додати дрібно порізаний часник, цукор. Перемішати, варити 3-4 хвилини.
  • Додати у каструлю дрібно порізаний червоний гострий перець, гвоздику, чорний перець, мелений імбир. Трохи посолити. Влити виноградний оцет.
  • Варити 10-15 хвилин зрідка помішуючи. Закрити у стерилізовані банки. 

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