Готуємо виноградний соус: ідеально підійде до м'ясних страв, птиці

Соус з винограду: покроковий рецепт
Пропонуємо рецепт пікантного соусу із темного винограду. Його насичений смак і аромат трохи грає винними нотками, але без алкогольного складника, а помірна гострота робить соус ідеальним доповненням до м'ясних страв. Зусиль та часу для його приготування потрібно не багато, зате смаковий ефект буде яскравим.
Рецепт виноградного соусу
Інгредієнти:
- Виноград - 2 кг.
- Цукор - 3 ст. л
- Мелена гвоздика - 0,5 ч. л
- Виноградний оцет - 3 ст. л
- Перець червоний пекучий — третина стручка.
- Часник - 6 зуб.
- Чорний перець - 0,5 ч. л
- Мелений імбир - 1 ст. л
- Щіпка солі.
Приготування соусу з винограду
- Виноград промити, перебрати від поганих ягід, обірвати ягоди з гілочок. Відкинути на друшляк або сито, дати воді стекти.
- Перелити виноградну масу в сотейник або каструлю з товстим дном. Довести на середньому вогні до закипання, зняти піну і зменшити вогонь. Варити 10-15 хвилин.
- Додати дрібно порізаний часник, цукор. Перемішати, варити 3-4 хвилини.
- Додати у каструлю дрібно порізаний червоний гострий перець, гвоздику, чорний перець, мелений імбир. Трохи посолити. Влити виноградний оцет.
- Варити 10-15 хвилин зрідка помішуючи. Закрити у стерилізовані банки.
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