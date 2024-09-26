Готуємо виноградний соус: ідеально підійде до м'ясних страв, птиці

Пропонуємо рецепт пікантного соусу із темного винограду. Його насичений смак і аромат трохи грає винними нотками, але без алкогольного складника, а помірна гострота робить соус ідеальним доповненням до м'ясних страв. Зусиль та часу для його приготування потрібно не багато, зате смаковий ефект буде яскравим.

Рецепт виноградного соусу

Інгредієнти:

Виноград - 2 кг.

Цукор - 3 ст. л

Мелена гвоздика - 0,5 ч. л

Виноградний оцет - 3 ст. л

Перець червоний пекучий — третина стручка.

Часник - 6 зуб.

Чорний перець - 0,5 ч. л

Мелений імбир - 1 ст. л

Щіпка солі.

Приготування соусу з винограду

Виноград промити, перебрати від поганих ягід, обірвати ягоди з гілочок. Відкинути на друшляк або сито, дати воді стекти.

Перелити виноградну масу в сотейник або каструлю з товстим дном. Довести на середньому вогні до закипання, зняти піну і зменшити вогонь. Варити 10-15 хвилин.

Додати дрібно порізаний часник, цукор. Перемішати, варити 3-4 хвилини.

Додати у каструлю дрібно порізаний червоний гострий перець, гвоздику, чорний перець, мелений імбир. Трохи посолити. Влити виноградний оцет.

Варити 10-15 хвилин зрідка помішуючи. Закрити у стерилізовані банки.

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