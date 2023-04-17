Як тушкувати капусту в каструлі, з м'ясом на сковорідці, скільки часу потрібно для її приготування

Як тушкувати капусту в каструлі, як приготувати тушковану капусту з м'ясом в сковорідці, скільки часу готувати капусту, читайте в матеріалі ТСН.ua

Тушковану капусту можна приготувати як зі свіжої, так і з квашеної капусти, можна змішати порівну. Капусту можна потушкувати з м'ясом, грибами, а можна просто з морквою, якщо її правильно приготувати, вона у будь-якому поєднанні буде смачною.

Як приготувати класичну тушковану капусту в каструлі

Для приготування тушкованої капусти потрібно з розрахунку на один кілограм білоголової капусти одну моркву середнього розміру, 2 цибулини, перець чорний горошком, сіль, лавровий лист, цукор, рослинна олія.

Приготування тушкованої капусти

Капусту нашаткувати. У каструлю влити олію, покласти нашинковану капусту, закрити кришкою і тушкувати на слабкому вогні близько 20 хвилин.

В цей час почистити та нарізати кільцями цибулю, моркву натерти на тертці. Цибулю та моркву обсмажувати в маслі протягом декількох хвилин.

Обсмажені цибулю, моркву з’єднати з капустою і тушкувати близько десяти хвилин.

За п’ять хвилин до готовності страву посолити, кинути трохи цукрового піску, на смак перцю та лавровий лист.

Щоб капуста не вийшла сухою, потрібно під час готування додавати воду, а щоб не була жорсткою, трохи довше тушити.

Як тушкувати капусту з м'ясом на сковорідці

Для приготування потрібно взяти пів кілограма будь-якого м'яса, олію для смаження, один кілограм капусти, одну цибулину, одну моркву, сіль, перець на смак, пів склянки окропу.

Приготування капусти на сковорідці

М'ясо наріжте шматочками.

На сковороді розігрійте олію, додайте м'ясо, трохи обсмажте його і потушіть у власному соку близько 20 хв під накритою кришкою.

Капусту нашинкуйте.

Цибулю почистьте і тонко наріжте. Моркву почистьте та натріть на великій тертці.

До м'яса додайте цибулю та моркву та добре перемішайте.

Додайте капусту. Нашатковану капусту можна попередньо обсмажити в олії до золотистого відтінку. Це надасть страві приємного вигляду та аромату.

Влийте до капусти окріп. Ще краще, якщо є, то бульйон і накрийте кришкою сковороду. Тушіть на повільному вогні, помішуючи кожні 5-7 хвилин.

Скільки часу тушкувати капусту

Молоду капусту достатньо тушити 15 хвилин, а ось зимові сорти потребують більше часу - 35-40 хвилин. Якщо тушкувати капусту надто довго, вона перетвориться на місиво. Готовність страви визначають на смак та м'якістю.

Чим сухіша капуста, чим менш соковита, тим більше води потрібно додавати під час тушіння.

Зробити страву густішою допоможе борошно. За 4-5 хвилин до готовності додайте борошно, підсмажене на олії або підсушене на сковороді.

Щоб капуста вийшла смачною, обов'язково додайте трохи цукру. А щоб отримати приємний кисло-солодкий присмак, за 7–10 хвилин до готовності можна додати до сковороди цукор та столовий оцет.

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