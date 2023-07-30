Запаси на зиму: які спеції додавати до консервації

Щоб поліпшити смак маринованих та солоних овочів, зберегти їхню пружність, надати приємного аромату та вберегти себе від мікробів, потрібно додати цибулю, часник, деякі трави. Які спеції найчастіше додають в маринад?

Трави завжди краще використовувати місцеві, а прянощі купувати. Однак, щоб зимова консервація вийшла на славу, потрібно знати, які саме спеції для чого підходять найбільше.

Кухонна сіль. Вона потрібна, щоб надати овочам смаку та захистити їх від мікробів. Концентрація солі в маринаді повинна становити не більше 4-8%. Тобто на 1 л рідини беруть приблизно 40-80 г солі. Краще обирати дрібну, вона краще розчиняється.

Листя і корінь хрону. Вони допомагають зробити овочі хрумкими та пружними, додають пекучий смак та своєрідний аромат.

Листя вишні і чорної смородини. Також зберігають консервовані овочі хрумкими. Часто їх використовують разом з листям і коренем хрону.

Листя дуба. Найкраще підходять для консервування огірків та помідорів. Надають овочам міцність, своєрідний аромат, не дають їм лускати. На одну банку достатньо взяти 1-2 листочків.

Листя селери. Вони надають яскраво виражений пряний смак.

Лавровий лист. Прянощі, які відрізняються приємним ароматом і гіркуватим в'язким смаком. Найчастіше лавровий лист додають під час засолювання огірків, помідорів, патисонів, кабачків, буряків, капусти, овочевих салатів.

Запашний перець. Надає консервації чудового аромату, пекучого і гострого смаку. Його кулінари рекомендують додавати у гарячий розсіл чи киплячу воду.

Гострий перець (чилі). Його використовують, щоб надати овочам пікантного смаку. Гостроту можна регулювати за бажанням, вибираючи різні сорти перцю, кількість перчин та поєднуючи його з іншими овочами. Наприклад, можна взяти сушений і чорний перець.

Перець чорний. Можна використовувати як мелений, так і горошинами. Консервація отримує пекучий смак, чудовий аромат.

Часник. Використовується для надання яскравого аромату та гострого смаку. Під час засолювання чи консервування овочів краще не зловживати часником, тому що велика його кількість може розм'якшити плоди.

"Парасольки" кропу. Допомагають отримати насичений пряний аромат. Їх потрібно промити, просушити, а тоді придушити для використання.

Які спеції додають під час засолювання огірків? / Фото: pixabay.com

Бадилля моркви. Для тонкого солодкуватого аромату. Можна використовувати свіжі пухнасті гілочки.

Гірчиця. У маринад додають як зерна, так і порошок гірчиці. Часто використовують вже готову приправу з гірчиці, оцту, солі та іншими інгредієнтами. Вона допомагає отримати гострий і пекучий смак.

Зелень петрушки. Для солодкуватого смаку та пряного ніжного аромату.

Базилік. Його листя надає унікального аромату консервації. Чудово підходить для консервування помідорів, болгарського перцю, огірків, квасолі, кабачків та патисонів.

М'ята. Надає свіжого ментолового аромату.

Чебрець. Для пряного аромату. Найчастіше для консервування беруть гілочку свіжого чебрецю або невелику кількість сушеного. Смак страви виходить пряним і трішки пікантним.

Майоран. Надає пряно-квітковий, солодкий аромат та пекучий смак. Найкраще підходить для соління огірків, патисонів, помідорів, капусти та кабачків. Консервація з майораном зберігається довше.

Гроздика. Потрібна, щоб овочі отримали пікантний смак і приємний пряний аромат. Коли купуєте баночку гвоздики, обов'язково звертайте увагу, щоб вона була сухою. Гвоздика гарної якості завжди масляниста, а якщо її покласти в банку з водою, то вона буде стояти вертикально.

Коріандр. В маринад додають насіння коріандру, щоб отримати солодкуватий аромат з нотками анісу.

Кардамон. Відрізняється наявністю легкий лимонних ноток. Для консервування потрібно вибирати кардамон темно-зеленого кольору. Він не повинен бути блідим.

Кмин. Консервовані овочі отримують терпкий гоструватий смак, пікантний аромат.

Ріпчаста цибуля. У консервуванні вона використовується як пряно-смакова добавка.

Завжди ретельно перевіряйте термін зберігання спецій в магазині і віддавайте перевагу продукції перевіреного виробника.

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