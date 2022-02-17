16-річна донька Фреймут розповіла, що живе у школі-інтернаті в США

Дівчина поділилася, як минули її останні пів року.

Старша донька Олі Фреймут, якій сьогодні виповнюється 16 років, поділилася з фоловерами про своє життя.

На сторінці в Instagram Злата Мітчелл востаннє залишала допис у жовтні минулого року. І на те були причини. Та спершу вона пожартувала, що так довго нічого не публікувала, що люди, мабуть, подумали, що вона вмерла.

Тож дівчина вирішила розповісти, що за останні пів року вона пройшла через низку складних емоційних станів, ніби це "сон у лихоманці".

Донька Олі Фреймут / instagram.com/zlata_mitchell

"Моє рішення припинити писати дописи та ділитися своїми думками зійшлося з намаганнями обміркувати мій образ та зібрати розум. Усе, що відбувається зі мною, і все, з чим я маю миритися, здається мені вже нереальним", - розповіла дівчина.

Також дівчина вирішила розповісти, де вона навчається.

"Я живу в школі-інтернаті під Санта-Барбарою, а це означає, що мені довелося повністю відмовитися від усього мого "вільного" життя, креативних ідей та спонтанних проєктів. Але цей етап мого життя тримає мене ближче до Лос-Анджелесу і я раз на декілька днів тікаю до міста, де почуваюся собою", - поділилася донька зірки.

Донька Олі Фреймут / instagram.com/zlata_mitchell

Мітчелл додала, що хоче більше розвиватися, інакше "задихнеться в рутині" та "втратить іскру".

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