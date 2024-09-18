21-річна блогерка Верба народила первістка

У зірки Мережі народилася дівчинка.
Відома українська блогерка Юлія Верба та її коханий Костянтин вперше стали батьками.
Про це знаменитість повідомила у своєму Telegram. Перейми у 21-річної блогерки почалися від самого ранку. Знаменитість ділилася, що відчувала неабиякbq біль. Тож, Юлія вирішила народжувати з епідуральною анестезією.
"Перейми - це найгірше, що я відчувала в житті. Я просто думала, що від'їду. Зараз вже з епідуралкою лежу і можна знову жити. Колись я хотіла п'ять дітей, більше не хочу…", - ділилася блогерка.
Врешті, 18 вересня в одному з пологових будинків Львова у Юлії Верби народилася дівчина. Дитина блогерки зв'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину.
"Ми народились!" - коротко оголосила зірка Мережі.
Нагадаємо, нещодавно скандальна американська реперка Cardi B втретє стала мамою. У виконавиці народилася донечка, яку вона вже встигла показати.
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