21-річна блогерка Верба народила первістка

Відома українська блогерка Юлія Верба та її коханий Костянтин вперше стали батьками.

Про це знаменитість повідомила у своєму Telegram. Перейми у 21-річної блогерки почалися від самого ранку. Знаменитість ділилася, що відчувала неабиякbq біль. Тож, Юлія вирішила народжувати з епідуральною анестезією.

"Перейми - це найгірше, що я відчувала в житті. Я просто думала, що від'їду. Зараз вже з епідуралкою лежу і можна знову жити. Колись я хотіла п'ять дітей, більше не хочу…", - ділилася блогерка.

Юлія Верба / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Врешті, 18 вересня в одному з пологових будинків Львова у Юлії Верби народилася дівчина. Дитина блогерки зв'явилася на світ за допомогою кесаревого розтину.

"Ми народились!" - коротко оголосила зірка Мережі.

Новонароджена донька Юлії Верби

Нагадаємо, нещодавно скандальна американська реперка Cardi B втретє стала мамою. У виконавиці народилася донечка, яку вона вже встигла показати.

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