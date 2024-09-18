21-летняя блогерша Верба родила первенца

У звезды Сети родилась девочка.
Известная украинская блогерша Юлия Верба и ее возлюбленный Константин впервые стали родителями.
Об этом знаменитость сообщила в своем Telegram. Схватки у 21-летней блогерши начались с самого утра. Знаменитость делилась, что испытывала очень сильную боль. Юлия решила рожать с эпидуральной анестезией.
"Схватки — это самое худшее, что я чувствовала в жизни. Я просто думала, что отъеду. Сейчас уже с эпидуралкой лежу и можно снова жить. Когда-то я хотела пять детей, больше не хочу…", — делилась блогерша.
Наконец, 18 сентября в одном из роддомов Львова у Юлии Вербы родилась девочка. Ребенок блогерши появился на свет с помощью кесарева сечения.
"Мы родились!" – коротко объявила звезда Сети.
Напомним, недавно скандальная американская реперша Cardi B в третий раз стала мамой. У исполнительницы родилась дочь, которую она уже успела показать.
Читайте также:
- Галкин показал заметно подросших 11-летних двойняшек от Пугачевой и поздравил их с особым праздником
- Где сейчас София Ротару: куда уехала во время войны, скандалы вокруг семьи и месть россиян
- Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем и тремя детьми и заговорила об усыновлении