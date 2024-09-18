21-летняя блогерша Верба родила первенца

Известная украинская блогерша Юлия Верба и ее возлюбленный Константин впервые стали родителями.

Об этом знаменитость сообщила в своем Telegram. Схватки у 21-летней блогерши начались с самого утра. Знаменитость делилась, что испытывала очень сильную боль. Юлия решила рожать с эпидуральной анестезией.

"Схватки — это самое худшее, что я чувствовала в жизни. Я просто думала, что отъеду. Сейчас уже с эпидуралкой лежу и можно снова жить. Когда-то я хотела пять детей, больше не хочу…", — делилась блогерша.

Юлия Верба / Фото: instagram.com/yuli.verbaaa

Наконец, 18 сентября в одном из роддомов Львова у Юлии Вербы родилась девочка. Ребенок блогерши появился на свет с помощью кесарева сечения.

"Мы родились!" – коротко объявила звезда Сети.

Новорожденная дочь Юлии Вербы

Напомним, недавно скандальная американская реперша Cardi B в третий раз стала мамой. У исполнительницы родилась дочь, которую она уже успела показать.

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