42-річна Кейт Гадсон вдруге виходить заміж

Зірка заручилася з музикантом.

Популярна американська акторка Кейт Гадсон оголосила про заручини зі своїм 35-річним коханим, музикантом Денні Фудзікавою.

Радісною новиною артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Кейт опублікувала світлину, на якій вона цілується зі своїм бойфрендом на вершині гори. На безіменному пальчику акторки красується обручка.

Кейт Гадсон з нареченим / instagram.com/katehudson

"Поїхали", - підписала допис зірка, а також додала смайлики нареченої та нареченого.

Для Кейт цей шлюб стане другим. Її першим чоловіком був також музикант Кріс Робінсон, від якого вона народила сина Райдера. Також у неї є 10-річний син Бінгем від фронтмена групи Muse Меттью Белламі.

З Денні Фудзікавою акторка зустрічається понад чотири роки. Пара виховує спільну доньку Рані, якій у жовтні виповниться три роки.

Наречений Кейт Гадсон з донькою / instagram.com/katehudson

Зазначимо, що Денні Фудзікава музикант. Чоловік був вокалістом та гітаристом в групі Chief. Потім він заснував звукозаписну компанію Lightwave Records.

Нагадаємо, нещодавно вийшла заміж Лілі Коллінз. Акторка пішла під вінець із режисером Чарлі Макдавеллом.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання